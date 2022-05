Economia 03/05/2022 10:39 Gislaine Morais/VGN Transporte coletivo intermunicipal Cuiabá e VG será R$ 4,95 a partir de segunda (09) Foto: Divulgação I Assessoria A partir da próxima segunda-feira (09.05) a tarifa do transporte coletivo intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande, passa de R$ 4,10 para R$ 4,95. A atualização foi aprovada e anunciada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER-MT) na tarde dessa segunda-feira (02.05). Conforme nota, a Ager determinou ainda aumento da frota em cumprimento dos horários estabelecidos pela agência e empregados no cálculo, devendo a empresa ampliar a frota, no prazo de 30 dias, para o total de 62 veículos, sendo 5% de veículos reserva. A tarifa do sistema intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande sofreu o último reajuste no ano de 2020, e entrou em vigor a partir de 1º janeiro de 2021, devido o decreto de calamidade, por conta da pandemia da Covid-19.

