Economia 04/05/2022 11:12 Friboi abre vagas para o Programa de Trainees em Goiás, Mato Grosso e Rondônia Profissionais que se graduaram em cursos de Engenharia nos últimos dois anos podem se candidatar Foto: Divulgação A Friboi, líder de mercado no Brasil e com mais de cinco décadas de história, anuncia a abertura do Programa de Trainee 2022 com 12 vagas de emprego para trainees em suas unidades nos estados de Mato Grosso (MT), Goiás (GO) e Rondônia (RO). São sete vagas em Mato Grosso nas unidades de Barra do Garça, Confresa, Pedra Preta, Diamantino, Colíder, Araputanga e Pontes Lacerda; três vagas em Rondônia nas plantas de Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé e Vilhena; e duas vagas em Mozarlândia, em Goiás. Os interessados devem ter graduação nos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Manutenção, Engenharia Industrial, Engenharia de Produção, Engenharia de Processos, Engenharia Química ou Engenharia de Materiais e Engenharia Civil, com conclusão ocorrida entre julho de 2020 e julho de 2022. É desejável possuir inglês intermediário. As inscrições, abertas até 5 de junho, devem ser feitas pela internet, nos links abaixo: · Rondônia: http://vagas.com/v2363813 · Goiás: http://vagas.com/v2363820 · Mato Grosso: http://vagas.com/v2363315 Sobre o programa O Programa de Trainee da Friboi busca talentos que se identifiquem com a Essência, Valores e Cultura da JBS, e que estejam dispostos a se desenvolver em aspectos de Gestão, Relacionamento, Conhecimento, Liderança e Resultado. O propósito é desenvolver jovens para atuarem nas áreas de obras e manutenção como especialistas ou no primeiro nível de liderança. Ao longo de 18 meses, os trainees participarão de um ciclo de aprendizado que contará com Job Rotation, Desenvolvimento de Projetos e Supervisão Compartilhada, e serão desafiados a se desenvolver em aspectos de liderança. Ao final do programa, os profissionais que atenderem aos requisitos da Companhia serão efetivados em posições agregadoras ao negócio. O programa é regido pelos valores da JBS e oferece oportunidades de colocar a mão na massa, aprender fazendo e vivenciar o dia a dia da rotina nas fábricas da Friboi.

