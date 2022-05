Economia 08/05/2022 17:18 Senado deve votar decreto para cancelar reajuste da tarifa de energia em MT Políticos questionam o reajuste acima de 20% em vigor desde abril num cenário de aumento da inflação para a maioria das famílias O Senado deve votar um projeto de decreto legislativo para suspender a resolução da Agência Nacional Energia Elétrica (Aneel) que autorizou o reajuste da energia elétrica em Mato Grosso, no mês passado. A matéria, apresentada pelo senador Wellington Fagundes (PL), deve entrar em pauta nas próximas semanas. Desde o dia 16, a tarifa da energia no estado está entre 21,62% a 24,96% mais cara. O aumento abrange os consumidores de baixa e de alta tensão média e atinge aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras. A nova tarifa entrou em vigor logo após o fim da bandeira por escassez hídrica. Wellington diz que existe um “acentuado descompasso” da resolução da Aneel com a situação socioeconômica da população mato-grossense. Segundo ele, o gasto com gás e energia elétrica já compromete 46% das famílias brasileiras. Uma pesquisa contratada pelo Instituto Clima e Sociedade, que analisou o impacto do peso da energia sobre o orçamento familiar, apontou que 22% da população diminuiu a compra de alimentos básicos para garantir a energia elétrica em suas casas.

