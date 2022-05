Economia 11/05/2022 04:12 G1MT MT registra queda na venda de carros e aumento de 46% no comércio de motos Comercialização de veículos foi 9,18% a menos em abril desde ano, em comparação com 2021. Foto: Reprodução/EPTV Mato Grosso registrou queda na comercialização de carros e aumento nas vendas de motocicletas. Em abril foram registros 9,18% automóveis a menos do que no ano passado. Em contrapartida, no mesmo mês, foram vendidas 46,14% motocicletas a mais, se comparados com o mesmo período. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). De acordo com o levantamento, de janeiro a abril deste ano foram comercializadas 10.806 novas motocicletas, ou seja, 17,18% a mais que no mesmo período do ano passado. No entanto, a tendência observada em Mato Grosso também foi o que aconteceu no Brasil inteiro, as vendas de carro caíram 16,80% em abril, se comparado com o mesmo período do ano passado. No estado, a queda na comercialização de veículos somente no mês de março deste ano foi de 4,13%. Com isso, no acumulado de janeiro a abril houve uma queda de 1,26%. Caminhão e ônibus também superaram as expectativas e apresentaram 31,27% e 54,35% de alta, respectivamente. De acordo com a Fenabrave-MT, os dados do emplacamento no estado registraram queda de 1,4% entre o primeiro quadrimestre do ano passado em relação a 2022. Devido ao segundo mês seguido de crescimento nas vendas de motocicletas, as montadoras encontraram o caminho da retomada da produção, segundo o estudo. No entanto, a demanda continua pressionando a produção. A federação avalia que o lockdown na China, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a volatilidade do mercado financeiro são os principais entraves do setor e que os resultados poderiam ser melhores se não houvesse queda na produção.

