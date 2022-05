Economia 11/05/2022 11:13 Licenciamento de veículos com placa final 5 deve ser pago até 31 de maio A taxa do Licenciamento pode ser emitida no site do Detran-MT, na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão Proprietários de veículos com placa final 5 têm até o dia 31 de maio para efetuar o pagamento do Licenciamento, conforme calendário 2022 do Detran-MT. A taxa pode ser emitida no site da Autarquia, na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pode ser emitido, após o pagamento da taxa, em formato digital (arquivo em PDF) ou impresso em papel A4, pelo site do Detran, em qualquer lugar que tenha acesso à internet e impressora. O Licenciamento em papel moeda, o antigo “verdinho”, não é mais emitido pelo Detran há mais de dois anos. A nova versão do documento é de caráter definitivo e possui o mesmo valor jurídico do antigo, com autenticidade e segurança garantidos por meio de QR Code, que está ligado à base nacional de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O Detran-MT reforça que, para licenciar o veículo e transitar de forma regular é preciso quitar todos os débitos pendentes como IPVA, taxa de licenciamento, possíveis multas de trânsito, além da regularização de pendências administrativas ou jurídica, caso tiver. Por decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), vinculado ao Ministério da Economia, há dois anos não está sendo mais cobrado o seguro DPVAT. Vale lembrar que, caso o condutor seja flagrado em uma abordagem de fiscalização de trânsito circulando sem o licenciamento do ano corrente, o automóvel será apreendido e removido, além da penalidade de multa no valor de R$ 293,47. No Instagram do Detran-MT (@detranmt), o cidadão pode verificar o passo a passo para pagar a taxa e imprimir o Licenciamento. Clique AQUI e confira o vídeo orientativo.

