Economia 17/05/2022 05:51 Trabalhadores podem sacar até R$ 1 mil do FGTS na próxima quarta Contribuintes vão receber os recursos por meio da conta poupança social digital; confira o calendário Os trabalhadores nascidos no mês de junho podem sacar nesta quarta-feira (18) o valor extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal fará o depósito do valor na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Cerca de 3,7 milhões de pessoas com contas ativas e inativas poderão fazer o saque emergencial de até R$ 1 mil, o que equivale ao total de R$ 2,6 bilhões injetados na economia. Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de beneficiários com direito ao saque. O maior montante pago foi o de trabalhadores nascidos em janeiro, depositado no dia 20 de abril. De acordo com a instituição, 3,9 milhões de pessoas foram beneficiadas na primeira fase, totalizando, aproximadamente, R$ 2,7 bilhões em pagamentos. Os valores serão liberados, de forma escalonada, até o dia 15 de junho, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Após a liberação do crédito, será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos. Além disso, os trabalhadores poderão fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo do banco. O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou até mesmo de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Confira o calendário

Mês de nascimento Data da liberação Janeiro: 20 de abril;

Fevereiro: 30 de abril;

Março: 4 de maio;

Abril: 11 de maio;

Maio: 14 de maio;

Junho: 18 de maio;

Julho: 21 de maio;

Agosto: 25 de maio;

Setembro: 28 de maio;

Outubro: 1° de junho;

Novembro: 8 de junho; e

Dezembro: 15 de junho.

