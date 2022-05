Economia 21/05/2022 06:42 Agência Brasil Mega-Sena, acumulada há 3 sorteios, paga R$ 53 milhões neste sábado Apostador que faturar o prêmio sozinho pode ter renda mensal de mais de R$ 330 só com aplicação MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Sem pagar o prêmio principal a nenhum apostador nos últimos três concursos, a Mega-Sena está acumulada em R$ 53 milhões. Esse valor vai para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas neste sábado (21), às 20h, em São Paulo, e tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. O sorteio, que promete o segundo maior valor já pago neste ano pela loteria. Caso leve o prêmio sozinho do concurso 2.483 da loteria, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e obter um rendimento mensal superior a R$ 332,7 mil. O ganho ainda pode ser impulsionado com investimentos mais rentáveis com a mesma segurança da caderneta. Se preferir investir em imóveis, o valor é suficiente para comprar 11 mansões em condomínios de luxo por R$ 4,8 milhões cada. No campo automotivo, a grana permite a aquisição de 530 veículos no valor de R$ 100 mil cada. Se o ganhador preferir investir em automóveis, a bolada é suficiente para comprar uma frota de 240 sedãs elétricos com painéis fotovoltaicos e baterias acumuladoras ao custo de R$ 500 mil cada veículo. Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

Voltar + Economia