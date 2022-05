Economia 23/05/2022 15:28 Friboi, JBS Couros e JBS Novos Negócios oferecem vagas de emprego em cidades do Mato Grosso A Friboi, a JBS Biodiesel e a JBS Couros, empresas do Grupo JBS, estão com 152 vagas de emprego abertas em suas unidades de Alta Floresta, Barra do Garças, Brasnorte, Campo Verde, Confresa e Diamantino, no estado do Mato Grosso. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem seguir as orientações a seguir de cada planta. Nem todas as vagas exigem experiência prévia. SERVIÇO: ● Alta Floresta – Friboi: são 27 vagas abertas na unidade. Elas estão distribuídas entre os cargos de almoxarife, faturista, mecânico industrial, operador de cadeiras, operador de produção, operador de sala de máquinas, operador de tratamento de água, operador de tratamento de efluentes e operador de armazenagem. Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp (66) 9.9202-1826. ● Barra do Garças – Friboi: 15 oportunidades de trabalho estão sendo ofertadas,sendo para desossadores de dianteiro e faqueiros de abate (magafere). Os currículos devem ser enviados no e-mail [email protected] ou no no WhatsApp (66) 3402-2968 (falar com Tainara). ● Barra do Garças – JBS Couros: são 10 vagas em aberto para operador de produção. Os currículos podem ser enviados para [email protected] ou no WhatsApp (66) 9.9204 7863. ● Brasnorte – Friboi: três vagas são oferecidas para as funções de faqueiro com experiência na parte do matambre e na reata. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail [email protected] . · Campo Verde – JBS Biodiesel: são seis vagas para analista de laboratório, eletromecânico, técnico em automação, auxiliar de manutenção e auxiliar de serviços gerais. Os currículos podem ser encaminhados ao e-mail [email protected] ou levados presencialmente na unidade, localizada na Rodovia MT 140, km 06 s/nº - Distrito Industrial 3, saída para Nova Brasilândia · Confresa – Friboi: são 40 vagas abertas para as funções de operador de higienização, desossador, assistente de garantia de qualidade e operador de produção. Os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected]. A unidade destaca que toda terça-feira, às 13h, realiza o processo seletivo no Sine de Confresa. · Diamantino – Friboi: são 51 vagas abertas para os cargos de analista de sistema, desossador (dianteiro/traseiro), faqueiro (abate), refilador (dianteiro/traseiro/recorte/miúdos), operador de produção (dianteiro/traseiro/embalagem), operador de empilhadeira (expedição diurna e noturna), auxiliar de lavanderia, operador de sala de máquinas e pedreiro. Os candidatos interessados podem enviar o currículo para [email protected].

