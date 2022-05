Economia 26/05/2022 07:05 IBGE abre 36 vagas em Mato Grosso com salário de até R$ 2.100 Há oportunidades em Carlinda, Colniza,, Nova Monte Verde,, Novo Mundo e Tabaporã. Foto: Divulgação A Unidade Estadual do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Mato Grosso oferece 36 vagas temporárias de agente censitário em processo seletivo simplificado complementar (PSS) no estado para trabalho no Censo Demográfico 2022. Não há taxa de inscrição nem haverá prova, pois a seleção é feita por análise de currículos de quem se inscrever, por meio de formulário no site do IBGE (https://www.ibge.gov.br/pss-complementar), até a próxima quarta-feira (1º de junho). Há oportunidades em Carlinda, Castanheira, Cláudia, Colniza, Confresa, Curvelândia, Ipiranga do Norte, Juara, Juína, Matupá, Nova Lacerda, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Novo Mundo, Porto Esperidião, Rondolândia, Santa Cruz do Xingu, Santo Antônio do Leste e Tabaporã. São 11 vagas para Agente Censitário Municipal (ACM) e 25 chances para Agente Censitário Supervisor (ACS) em Mato Grosso. O agente municipal será o responsável por coordenar a coleta do Censo 2022 na cidade. Já o ACS supervisiona as equipes de recenseadores que vão de casa em casa para aplicar o questionário da pesquisa. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e de R$ 1.700 para agente supervisor, com jornada de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Além do salário, ambos os cargos dão direito a auxílio-alimentação de R$ 458, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais. Como se inscrever Para concorrer, o candidato deverá preencher, pela internet, o formulário de inscrição. A apresentação da documentação original ou cópia autenticada (identidade e titulação acadêmica) deve ser feita apenas no momento da contratação. A análise dos títulos será classificatória. Mais informações e orientações sobre os processos seletivos – como editais, inscrição, resultado da análise de títulos e resultado final – estão no Portal do IBGE. Inscrições para vagas de ACAI vão até a próxima terça-feira O IBGE está com as inscrições abertas, até a próxima terça-feira (31 de maio), para outras 13 vagas temporárias de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) em Mato Grosso. Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, por meio de formulário no site https://www.ibge.gov.br/pss-complementar. Há oportunidade em Água Boa, Aripuanã, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Juína, Lucas do Rio Verde, Matupá, Nova Mutum, Pedra Preta, Santo Antônio do Leverger, São José dos Quatro Marcos, Sapezal e Sorriso. Com exigência de ensino médio completo, a remuneração mensal oferecida é de R$ 1.700, mais auxílio-alimentação (R$ 458) e auxílio-transporte. A previsão de duração do contrato é de até cinco meses, podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho será 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Entre as atribuições do ACAI, estão: adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores; colaborar na organização e na administração dos postos de coleta, incluindo o auxílio na instalação e configuração de equipamentos de informática dos postos e das subáreas.

Voltar + Economia