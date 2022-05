Economia 26/05/2022 07:39 R7 IR 2022: imposto a pagar pode ser parcelado em até 8 vezes; entenda Primeira cota ou cota única do imposto a pagar deve ser paga até terça-feira (31); correção das parcelas é pela taxa Selic ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/05/2022 Quem fez a declaração do Imposto de Renda 2022 com saldo de imposto a pagar tem até a terça-feira (31) para quitar a cota única ou a primeira cota, em caso de parcelamento. Para quem está sem dinheiro para fazer o pagamento à vista (melhor alternativa, pois não tem a incidência de juros), a saída é parcelar. Os juros cobrados são pela taxa Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano. A Receita Federal permite fazer o parcelamento do saldo de imposto a pagar em até 8 vezes, mas com algumas condições. São elas: - O pagamento do imposto pode ser feito em até 8 vezes, desde que cada cota mensal não seja inferior a R$ 50. - O imposto de valor inferior a R$ 100 deve ser recolhido numa cota única. - Se o saldo do imposto a pagar for inferior a R$ 10 não deve ser recolhido, e deve ser adicionado ao imposto dos anos seguintes, até que o total de imposto a pagar seja superior aos R$ 10. Como saber se tenho imposto a pagar? Após preencher todas as fichas da declaração do Imposto de Renda, observe o quadro do lado esquerdo do programa chamado "Opção pela Tributação". Esse quadro irá mostrar se o contribuinte tem imposto a restituir ou a pagar. Caso tenha imposto a pagar, vá em "Fichas da Declaração" e clique em "Cálculo do Imposto". O valor do imposto a pagar pode ser observado na ficha Cálculo do Imposto. Nesse momento é possível escolher se deseja parcelar o imposto ou fazer o pagamento em cota única. Tanto a primeira parcela quanto a cota única vencem no dia 31. É possível parcelar em até oito vezes, mas haverá incidência de juros. Caso opte pelo débito automático, não se esqueça de preencher também a ficha "Informações Bancárias" com dados sobre sua conta bancária. Como fazer o pagamento? Para fazer o pagamento, clique na aba "Declaração". Depois, clique em "Imprimir", e, em seguida "DARF do IRPF". Selecione a cota ser paga e clique em OK. Se decidiu parcelar o pagamento do imposto, mas não colocou as parcelas em débito automático, terá de entrar todo mês no programa com a internet conectada e fazer a impressão do novo Darf, já com a correção calculada pela taxa Selic. Quem não quiser ter esse trabalho todo mês, poderá optar pela inclusão do pagamento em débito automático.

