Inflação do petróleo impulsiona o consumo do álcool combustível e estimula indústrias a aumentarem sua produção para a próxima safra

Os motoristas cuiabanos devem continuar escolhendo o etanol quando forem abastecer seus veículos. O biocombustível que já estava mais vantajoso que a gasolina, se tornou ainda mais viável com uma nova alta do combustível fóssil em alguns postos, enquanto as usinas de etanol colocam mais produto nos postos, permitindo uma manutenção do preço do álcool nos níveis atuais.

A expectativa do setor é de que os preços se mantenham estáveis nas usinas, com o aumento da produção de etanol de cana-de-açúcar. As usinas em São Paulo, maior produtor de etanol do país, tiveram um atraso no início da safra, mas já estão com boa oferta do produto nos postos. Esse cenário permitiu que o litro do biocombustível fosse vendido próximo de R$ 4 nas usinas.

“A expectativa é que os preços de saída da indústria se mantenham nesse patamar e que a gente possa estimular ainda mais o consumo do etanol em Mato Grosso”, afirma Lhais Sparvoli, diretora-executiva do Sindicato das Indústrias de Bioenergia de Mato Grosso (Sindalcool/MT), em entrevista ao Estadão Mato Grosso.

Estimativa feita pelo Sindalcool/MT aponta que a produção de etanol em 2022 deve ser de 4,07 bilhões de litros. A tendência, explica Lhais Sparvoli, é que as usinas consigam atender a demanda por etanol, mesmo com a tendência de aumento no consumo nos próximos dias, devido ao aumento da gasolina.

“Nós temos um cenário interessante que é a escolha: a opção das indústrias por uma produção de etanol em detrimento do açúcar em São Paulo. Temos essa composição sendo feita mais para etanol, o que tem estimulado ainda mais a nossa produção. Com isso, nós devemos manter essa competitividade durante essa safra”, afirma.

Lhais ainda destaca que a paridade do etanol, em alguns postos, chegou a 64% do preço da gasolina. Quando essa paridade está abaixo de 70%, o etanol é mais econômico para o motorista do que a gasolina.

INVESTIMENTOS - Além da boa produtividade, as usinas devem ampliar a produção para até 4,38 bilhões de litros em 2023, mostram dados do Sindalcool, Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) e Sistema de Acompanhamento da Produção Canavieira (SapCana).

Pelo menos cinco usinas de Mato Grosso devem ampliar a produção de etanol, tanto em 2022, como para 2023. De acordo com Lhais, o conjunto de investimentos reúne um montante de cerca de R$ 6 bilhões.

“Temos alguns novos investimentos sendo feitos em Mato Grosso, para aumentar a capacidade de algumas indústrias. Isso deve melhorar ainda mais para as próximas safras. Demora um pouquinho para terminar os investimentos e as obras, mas nas próximas safras, a gente deve ter ainda mais produção”, afirma.

Os investimentos vão garantir a geração de cerca de 4 mil empregos diretoS e cerca de 10 mil empregos de forma indireta, além da geração de empregos de forma induzida e movimentação da economia mato-grossense.