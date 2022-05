Economia 29/05/2022 06:38 Mega-Sena volta a acumular e próximo prêmio vale R$ 120 milhões Os números sorteados neste sábado (28) foram: 05- 12 - 32 - 38 - 47 - 60; próximo sorteio será terça-feira (31) MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL - 29.04.2022 Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2485 da Mega-Sena, neste sábado (28). O prêmio ficou acumulado pela 6ª vez seguida e o próximo sorteio, na quarta-feira (01), pagará R$ 120 milhões. Os números sorteados foram: 05 - 12 - 32 - 38 - 47 - 60. Acertaram a quina 188 apostadores, que vão receber, cada um, R$ 46.388,86. A quadra teve 13.488 ganhadores, com prêmio individual de R$ 923,68. Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números a pessoa marcar, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

