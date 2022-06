Economia 01/06/2022 08:11 Só Notícias/Herbert de Souza Duas apostas de Sinop e uma de Cuiabá ganham prêmios na Mega Sena Duas apostas de Sinop e uma de Cuiabá foram contempladas, esta noite, no sorteio da Mega Sena. Cada um dos três apostadores ganharam R$ 27,8 mil por acertarem cinco das seis dezenas sorteadas. Segundo a Caixa Econômica Federal, as duas apostas de Sinop foram feitas por meio de canais eletrônicos. Já a de Cuiabá foi feita presencialmente em uma lotérica. Além dessas três, outras 228 apostas de diversas cidades brasileiras também ganharam prêmios por cinco acertos. Por outro lado, um bolão com 42 cotas feito em Blumenau (SC) acertou as seis dezenas do e vai receber R$ 117,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 08 – 09 – 17 – 19 – 33 – 56. No próximo concurso, com sorteio na quinta-feira (2), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

