O transporte rodoviário de carga apresentou o maior crescimento absoluto neste ano, em Mato Grosso. Atualmente existem mil quatrocentas e 29 empresas constituídas, enquanto em 2021 totalizaram mil e 99, um acréscimo de 30%, em relação ao ano anterior.

De acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso, a Jucemat, trezentas e 30 novas empresas do ramo foram criadas no período de um ano. O segundo maior resultado foi para o setor de obras de alvenaria, que neste ano conta com duas mil trezentas e 58 empresas, enquanto no ano passado somavam duas mil 120.

As atividades auxiliares aos transportes terrestres também obtiveram saldo superior entre 2022 em relação a 2021, com duzentas e 27 novas empresas abertas. Atualmente são oitocentas e 45 empresas contra seiscentas e 18 empresas no ano passado. Já o setor de instalação e manutenção elétrica registrou duas mil e 23 empresas em 2022, ante mil oitocentas e 24, em 2021.