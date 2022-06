Economia 03/06/2022 07:06 Reporter MT Cuiabanos se dizem 'assaltados' ao descobrir que impostos correspondem a 30% do valor Dia Livre de Impostos barateou o preço do combustível, mostrando qual é a realidade A política de preços sobre os combustíveis, apesar de estar no centro de fortes debates em nível nacional e estadual recentemente, ainda é um mistério para a maioria dos consumidores. Uma ação realizada pela CDL Jovem decidiu zerar os impostos sobre a gasolina, para mostrar à população o imenso impacto das taxas sobre o preço final. De R$ 7 o litro, hoje cinco postos comercializaram a R$ 4,35, retirando os 30,5% de impostos. A iniciativa surpreendeu os cuiabanos que procuraram os postos que aderiram ao movimento "Dia Livre de Impostos". Ao RepórterMT, várias pessoas disseram se sentir "assaltadas" pela política de preços praticada no Brasil. “Se esse é o termo que a gente pode usar para definir como o brasileiro se sente em relação ao combustível, é esse: a gente está sendo assaltado, porque essa porcentagem de trinta por cento é totalmente abusiva para a realidade do brasileiro”, opina o estudante Guilherme Alves, que aproveitou para abastecer o carro que usa. Além dos impostos, as altas nas refinarias refletem em preços cada vez maiores nas bombas. "Hoje foi uma oportunidade única de mostrar que a gente está insatisfeito com essas altas dos combustíveis, que estão sendo recorrentes", completou Guilherme. Dezenas de veículos formaram uma enorme fila na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em um dos cinco postos que participam da ação. Entre 11h e 15h, foram comercializados mil litros de gasolina comum em cada um deles, pelo preço de R$ 4,35, valor do combustível sem os 30,5% de impostos. Muitos dos consumidores ouvidos pelo RepórterMT não faziam ideia, até o momento, de quanto do valor do combustível era direcionado para os tributos. Segundo os organizadores da ação, apenas de ICMS é cobrado 20,67% do valor da gasolina. Além disso, existem o CIDE de 1,04%, o PIS/COF da gasolina estimado em 8,28% e o PIS/COF do anidro, de 0,51%. “É o que a gente quer, preço baixo, livre de impostos. Me sinto totalmente assaltada! Trinta por cento, para que tudo isso?”, questiona a empresária Lena Tavares. O "Dia Livre de Impostos" é realizado nesta quinta-feira (2) e busca conscientizar a população sobre a alta carga tributária no Brasil. Em Cuiabá, de acordo com dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), mais de 500 empresas participam da iniciativa. A ação acontece em todos os estados brasileiros e serve para conscientizar a população sobre a carga tributária praticada no país.

