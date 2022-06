Economia 04/06/2022 08:15 Redação I Nativa News Segundo sorteio da +Milionária pode pagar R$ 10 milhões neste sábado Foto: Reprodução A +Milionária realiza seu segundo concurso neste sábado (04/06). A nova modalidade se destaca por oferecer prêmio principal mínimo por sorteio de R$ 10 milhões e dez faixas de premiação. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 66,7 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor será suficiente para comprar 40 salas comerciais ao custo de R$ 250 mil cada. Na aposta simples da +Milionária o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos. As apostas para o segundo sorteio da +Milionária podem ser feitas até as 19h do sábado nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6,00. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões.

