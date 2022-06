Economia 05/06/2022 06:17 Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 9 milhões Confira as seis dezenas sorteadas do concurso 2.488 Foto: Divulgação Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.488 da Mega-Sena, que foi realizado na noite deste sábado, 4. Com isso, o prêmio acumulou para o próximo sorteio na quarta-feira, 8. O valor previsto para a aposta vencedora é de R$ 9 milhões. Veja as dezenas sorteadas neste sábado: 17 - 31 - 34 - 40 - 56 - 57 A quina teve 39 apostas ganhadoras e o valor do prêmio será de R$ 54.865,83. Já a quadra teve 2.541 apostas ganhadoras e, cada uma, levará R$ 1.202,99. Sorteios Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios, às terças, às quintas e aos sábados. Apostas A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

