Economia 07/06/2022 08:26 BRF oferece 100 vagac na unidade de Nova Mutum (MT) Oportunidades são para a posição de Operador de Produção e os interessados devem comparecer na planta para entrevista Foto: Reprodução A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está com processo aberto para 100 vagas para Operador de Produção na unidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Os interessados podem realizar suas inscrições no Portal de Talentos da Companhia e devem comparecer para entrevistas na unidade (Rua Mari Loize, 511 -- Industrial), de segunda à sexta-feira a partir das 7h30. As inscrições já estão disponíveis no site e presencialmente até o final desse mês de junho. É necessária a disponibilidade para residir na cidade de Nova Mutum (MT) e será considerado o ensino fundamental incompleto para se candidatar. A Companhia oferece salário compatível com o mercado e benefícios que incluem: cartão alimentação, plano de saúde e odontológico, refeição na empresa, auxílio creche, vale-transporte e previdência privada, na qual a BRF aporta o mesmo valor de contribuição selecionado pelo colaborador, seguro de vida, atendimento de saúde 24 horas via 0800 e aplicativos, bem como produtos da empresa com descontos diferenciados. Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência.

