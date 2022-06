O tomate apresentou alta no comparativo com a semana anterior, resultando em uma variação de 12,96%

Com o aumento de R$ 12,52 no valor da Cesta Básica cuiabana, registrado na segunda semana de junho sobre a primeira, os mantimentos considerados essenciais para subsistência de uma família de até quatro pessoas voltaram a ultrapassar a casa dos R$ 700, chegando a custar, atualmente, R$ 709,28.

Isso, de acordo com levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF/MT). A alta no valor está refletida no aumento do preço de 61% dos alimentos que compõem a Cesta Básica, verificado na semana, com destaque para a elevação no custo da manteiga, que registrou um salto de 14,5% sobre a primeira semana de junho.

O tomate também apresentou alta no comparativo com a semana anterior, resultando em uma variação de 12,96% sobre o mesmo período. Para o diretor de pesquisas e superintendente da Fecomércio/MT, Igor Cunha, a alta no valor da cesta ainda pode estar relacionada com a queda de temperatura, interferindo na elevação do preço de determinados produtos.

“A onda de frio que atinge o País afeta a produção de alguns alimentos, reduzindo a oferta nos mercados ou na qualidade dos produtos”, explicou.

Segundo análise do IPF/MT, o preço do combustível também influencia o custo dos alimentos cobrados nos mercados. “Apesar de a inflação de maio registrar desaceleração, puxada, principalmente, pelo recuo no preço da energia elétrica e dos combustíveis, o alto valor ainda cobrado nos postos, em especial para os caminhões, impacta no aumento dos produtos básicos de consumo”, afirmou Igor Cunha.

Já para os alimentos que demonstraram queda semanal, o açúcar já acumula a segunda queda consecutiva, com variação semanal de -4,95%. Com isso, o mês de junho contabiliza retração no preço de 6,25%. Os consecutivos recuos no preço para o produto podem estar relacionados com a alta oferta do item nos mercados.