Economia 12/06/2022 08:54 Gazeta Digital Cuiabano acerta números e ganha R$ 65 mil na Mega-Sena Foto: Reprodução Dezenas de apostadores de Mato Grosso foram contemplados com prêmios da loteria. O último sorteio foi realizado na noite de sábado (11), no Espaço Loterias Caixa e um cuiabano levou R$ 65 mil na Mega-Sena. Ninguém levou o valor principal. Um apostador de Barra do Bugres levou R$ R$20.410,25 na Milionária. Ele fez 5 acertos. Foram sorteados os números 09,17,30,44,01 e 31.

Aposta de Cuiabá, feita pela internet, levou R$65.482,06 na Mega-Sena. Dezenas de outros jogadores também fizeram acertos e vão receber R$1.119,38 cada um. Foram sorteados os números 11,16,17,41,46 e 59. Ninguém levou o prêmio principal.

5 jogos acertaram números da Lotofácil e cada um vai receber R$1.377,80. Os números sorteados foram 01,02,03,05,07,09,10,13,14,15,16,19,20,21 e 24.

Segundo dados da Loteria Caixa, 4 apostas de Mato Grosso vão receber prêmios entre R$4.690,43 e R$9.380,86. O último concurso selecionou os números 03,09,28,57 e 64.

