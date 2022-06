Economia 17/06/2022 09:42 R7 Petrobras reajusta preços de venda de gasolina e do diesel Aumento dos combustíveis para as distribuidoras passa a valer a partir deste sábado (18) REUTERS/ADRIANO MACHADO-07/03/2022 A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (17) que vai reajustar os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir deste sábado (18). Com a atualização, o preço médio de venda de gasolina passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, alta de 5,2%. Já o valor do diesel será reajustado em 14,3%, de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço aos motoristas passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,96 a cada litro vendido nos postos. Já no caso do diesel, que conta com uma mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel em sua composição, a parcela da empresa no preço ao consumidor passará de R$ 4,42, em média, para R$ 5,05 a cada litro vendido na bomba. No comunicado em que anuncia a atualização, a Petrobras afirma que "tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse imediato para os preços internos da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio". Já sinalizada nos últimos dias, o reajuste dos combustíveis causou tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e a companhia. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirma que a determinação “pode mergulhar o Brasil num caos”.

