Economia 26/06/2022 06:41 Mega-Sena: uma aposta leva prêmio de R$ 78,7 milhões Foto: Marcello Casal Jr./AgBR Uma aposta de Diadema (SP) acertou os seis números do concurso 2.494 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 01-04-10-22-53-54. O sortudo (a) faturou sozinho (a) o prêmio de R$ R$ 78.763.087,86. A Quadra premiou 11.899 apostas com valores de R$ 677,05. Os apostadores terão até às 19h da próxima terça-feira (28) para realizarem apostas para o concurso 2.495, vale lembrar que a aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50 e pode ser feita em qualquer lotérica credenciada pela Caixa do país.

