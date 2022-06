Bolão de Cuiabá acertou todas as 5 dezenas na Quina, edição especial de São João, no sábado (25), e faturou o prêmio máximo da noite no valor de R$ 17,8 milhões. Ao todo, 11 bilhetes foram contemplados com o prêmio máximo. As outras apostas foram feitas na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesta edição especial, o sorteio foi realizado no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba. Na noite, os números sorteados foram: 35; 36; 49; 75 e 80. No caso de Cuiabá, o bolão vencedor foi feito com 8 cotas, que apostaram 15 números disponíveis no canhoto. O jogo foi feito na Mega Lotérica, no bairro Jardim Petrópolis.

Como jogar

Para concorrer, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema, podem ser escolhidos os números por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, 3, 4 ou 5 números. Ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.