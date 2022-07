O concurso 2.499 da Mega-Sena, que prevê prêmio de R$ 4 milhões, foi realizado neste sábado (9), em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 11 - 19 - 38 - 47 - 56 - 59. O sorteio foi realizado com atraso de mais de duas horas, por problema técnico. O rateio e a informação sobre eventuais ganhadores serão divulgados em breve pela Caixa.

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na poupança, ele receberá R$ 18,4 mil de rendimento no primeiro mês. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50. Na quarta-feira (6), uma aposta simples de seis números de Blumenau (SC) acertou sozinha as dezenas sorteadas (09 - 12 - 26 - 29 - 46 - 47) e ganhou R$ 51.830.706,79.

No mesmo concurso, 88 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio de R$ 51.135,50 para cada uma. As 7.866 apostas que acertaram a quadra vão receber R$ 817,24.