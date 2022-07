Na primeira revisão extraordinária, Mato Grosso não foi beneficiado e, com a aprovação do crédito, a expectativa é que o estado seja o próximo.

A Receita Federal habilitou R$ 1,28 bilhão em crédito tributário da concessionária de energia de Mato Grosso. Esses valores serão devolvidos aos consumidores do estado, através da redução na conta de energia. O Percentual da redução ainda será analisada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na última terça-feira (13), a Aneel determinou a redução na conta de luz diante do corte nas tarifas cobradas por distribuidoras de diferentes localidades do país.

As reduções variam entre 0,50% e 5,26%. Na primeira revisão extraordinária foram beneficiados parte dos consumidores do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Mato Grosso ficou de fora, mas segundo o senador Fábio Garcia (União Brasil), a habilitação permitirá que a diretoria colegiada da Aneel aprove a redução tarifária pela concessionária de energia de Mato Grosso.

De acordo com o parlamentar, a expectativa é que seja aprovada nas próximas reuniões da agência, efetivando na prática a redução de preços. Autor da lei, o parlamentar acredita que a legislação permitirá uma redução na tarifa estimada em 15% nos próximos anos.

Entenda o caso

Durante anos, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi utilizado na base de cálculo dos tributos federais PIS e Cofins. No entanto, em 2017, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ICMS não poderia compor a base do PIS e Cofins.

O imposto pago a mais foi devolvido às distribuidoras na forma de crédito tributário, a ser abatido dos reajustes tarifários, em benefício do consumidor.