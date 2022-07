Oportunidades incluem vagas para todos os níveis escolares

Estabilidade, bons salários e uma vida confortável. É isso o que buscam as pessoas que resolvem se inscrever em um concurso público. Por essa razão, a reportagem preparou essa lista com boas oportunidades para quem estava esperando uma chance para conseguir aquele emprego dos sonhos.

Na relação constam vagas para vários municípios do Estado. As oportunidades são para todos os níveis educacionais. Confira!

Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (concurso público)

Escolaridade: Ensino Médio e Superior

Cargos: Auxiliar de atendimento de emplacamento, Técnico administrativo, Técnico administrativo de serviços funerários urbano, Auxiliar de topógrafo , Desenhista/projetista, Técnico em segurança no trabalho, Topógrafo, Advogado, Analista de Gestão Pública, Analista de RH, Analista de tecnologia, Arquiteto, Analista de controle interno, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro eletricista, Engenheiro florestal, Engenheiro sanitarista.

Salários: R$ 2.500 a R$ 8.000

Inscrições: 03/06 a 14/08 de 2022

Taxa: R$65,00 a R$ 85,00

Site oficial

Defensoria Pública de Mato Grosso (concurso público)

Escolaridade: Ensino Médio e Superior

Cargos: Técnico Administrativo – área meio, Técnico Administrativo – área fim, Analista de Sistemas, Analista – Administrador, Analista – Advogado, Analista - Analista de Sistemas, Analista – Arquiteto, Analista - Assistente Social, Analista – Contador, Analista – Economista, Analista - Engenheiro Civil, Analista – Jornalista, Analista – Psicólogo, Controlador Interno.

Salários: R$ 3.065,50 a R$ 10.632,57

Inscrições: 20/06 a 25/07 de 2022

Taxa: R$70,00 a R$ 130,00

Site oficial

Tribunal Regional do Trabalho (Concurso)

Escolaridade: Ensino Médio e Superior

Cargos: Analista Judiciário – Área Judiciária, Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, Analista Judiciário – Área Administrativa, Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Biblioteconomia, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (Mecânica), Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (Elétrica), Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Estatística, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Fisioterapia, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina do Trabalho, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Psicologia, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Serviço Social, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina (Psiquiatria), Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Odontologia, Técnico Judiciário – Área Administrativa, Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação, Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho.

Salários: $ 7.591,37 a R$ 12.455,30

Inscrições: 04/07 a 29/07 de 2022

Taxa: R$ 75 a R$ 95

Site oficial

Prefeitura de Colíder (processo seletivo)

Escolaridade: Ensino Médio

Cargos: Inspetor Sanitário

Salários: R$ 1.611,65

Inscrições presenciais: 12/07 a 21/07 de 2022

Mais informações aqui

Prefeitura de Gaúcha do Norte (processo seletivo)

Escolaridade: Ensino fundamental, Médio e Superior

Cargos: Professor Licenciatura Plena; Professor Licenciatura Plena em Ed. Física; Professor com Licenciatura Plena EMEB Xingu; Professor EMEB Xingu; Professor com Licenciatura Plena - Escolas Municipais Indígenas; Professor - Escolas Municipais Indígenas; Agente de Transporte Escolar - Motorista; Agente de manutenção e limpeza escolar; Agente de manutenção e limpeza escolar - Escolas Municipais Indígenas; Agente de Nutrição escolar- Merendeira; Operador de Máquinas Assentamento; Operador de Máquinas; Gari; Motorista; Cozinheiro; Vigilante.

Salários: R$1.323,75 a R$ 3.427,72

Inscrições presenciais: 11/07 a 22/07 de 2022

Mais informações aqui

Prefeitura de Novo São Joaquim (processo seletivo)

Escolaridade: Ensino Fundamental, Médio e Superior

Cargos: agente de serviços gerais; motorista; operador de máquina moto niveladora; agente de saúde ambiental; operador de máquina escavadeira hidráulica; mecânico; auxiliar de saúde bucal; técnico em enfermagem; fisioterapeuta; enfermeiro; bioquímico/farmacêutico.

Salários: R$ 1.234,04 a R$ 3.919,58

Inscrições presenciais: 04/07 a 18/07 de 2022

Mais informações aqui