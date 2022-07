As inscrições vão até 25/07 e o início do trabalho será em 1º de agosto com duração de 30 dias

Como parte da estratégica de Diversidade e Inclusão da Nestlé, a empresa acaba de abrir 600 vagas temporárias, exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais. As vagas de emprego são para a função de promotor e promotora de vendas. As pessoas contratadas impulsionarão os produtos participantes da promoção Ganhei Um Ano de Nestlé em supermercados espalhados por todo o Brasil e serão responsáveis por realizar o cadastro da nota fiscal e a troca pelo produto bonificado da ação “compre e ganhe”.



As inscrições serão aceitas até o dia 25/07 e o formulário de inscrição pode ser encontrado no Link O início do trabalho será em 1º de agosto, com duração de 30 dias. Com exceção de Recife que terá início no dia 25/07.



Quem residir em São Paulo, passará por um treinamento presencial. Já as pessoas das demais localidades do país receberão um treinamento online. Cerca de 800 lojas participarão da ação nos 25 estados brasileiros e no DF. Confira as cidades participantes abaixo.

Diversidade & Inclusão na Nestlé

A Nestlé possui estratégias e programas próprios voltados para debater questões de gênero, raça, LGBTQIA+, gerações (jovens e pessoas com 50 anos ou mais) e pessoas com deficiência.



Ações das marcas fortalecem essa frente. Ao lançar Dog Chow Adulto 7+, Nestlé Purina fez uma parceria com a Cobasi apoiando uma ação com pessoas aposentadas. Nutren Sênior, marca especializada em nutrição adulta, em parceria com o Facebook lançou o BOT Nutren Senior [email protected] -- desenvolvido para auxiliar e incluir pessoas com 50 anos ou mais no ambiente digital. Enquanto Nestlé Health Science desenvolveu uma plataforma online e inovadora para oferecer serviços de suporte nutricional e conhecimento sobre saúde e nutrição, promovendo bem-estar, autocuidado e entretenimento aos consumidores dessa mesma faixa etária.

600 vagas temporárias de promotores de vendas (1 mês de trabalho)

25 estados brasileiros e no DF (lista de cidades abaixo)

Exclusiva para pessoas com 60 anos ou mais

Requisitos: conhecimento para manuseio de tablet, celular e navegação na internet; Disponibilidade de horário e alguma experiência com vendas ou atendimento ao cliente.

Inscrições até 25/07 pelo Link

Salário R$1.343,33 + ajuda de custo de R$30,00 por dia

(*) Estados e cidades onde as pessoas contratadas temporariamente vão trabalhar:

AC -- Rio Branco

AL -- Maceió

AM -- Manaus

BA -- Salvador, Itabuna, Juazeiro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santo Antonio de Jesus, Ilhéus e Porto Seguro

CE -- Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Tianguá, Pacajus e Crato

DF -- Brasília

ES -- Vitória, Serra, Linhares, Vila Velha e Cariacica

GO -- Goiânia

MA -- São Luis, Timon, São José de Ribamar, Imperatriz, Santa Inês, Caxias, Balsas, Chapadinha, Pedreiras, Pinheiro e Açailândia

MG -- Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia, Belo Horizonte, Pouso Alegre, Ituiutaba e Divinópolis

MS -- Campo Grande, Dourados, Corumbá, Rio Brilhante

MT -- Rondonópolis, Sinop, Primavera do Leste, Juína, Pontes e Lacerda, Cuiabá, Alta Floresta e Sorriso

PA -- Belém, Ananindeua, Castanhal, Marabá, Parauapebas, Altamira, Capanema

PB -- João Pessoa, Campina Grande e Patos

PE -- Recife, Olinda, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Petrolina, Paulista, Camaragibe, Garanhuns, Bonito, Serra Talhada e Cabo de Santo Agostinho

PI -- Teresina

PR -- Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Araucaria, Guarapuava, Cambe, Colombo, São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Cascavel, Arapongas, Campo Mourão, Maringá, Ponta Grossa, Paranavaí, Apucarana e Cianorte.

RJ -- Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaguaí, Macaé, Magé, Marica, Mesquita, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Três Rios e Volta Redonda

RN -- Natal, Parnamirim, Mossoró e São Gonçalo do Amarante

RO -- Porto Velho

RR -- Boa Vista

RS -- Porto Alegre, Pelotas, São Leopoldo, Canoas, Portão, Gravataí, Sapiranga, São Leopoldo, Pasos Fundo, Novo Hamburgo, Santo Angelo, Rio Grande, Panambi e Erechim

SC -- São José, Palhoça, Chapeco, Joinville, Florianópolis, Tubarão, Blumenau, São José, Itapema, Criciúma, Nova Veneza, Indaial, Timbó, Imbituba, Laguna, Garopaba, Balneario Camboriú, Chapecó, Itajaí e Navegantes

SE -- Aracaju

SP -- Osasco, São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Santo André, Barueri, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Campinas, Votorantim, Jundiaí, São José dos Campos, São Vicente, Santos, Guarulhos, Sorocaba, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Nova Odessa, Taubaté, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Caçapava, Jacareí, Botucatu, Indaiatuba, Ferraz de Vasconcelos, Caraguatatuba, Araras, Araraquara, Carapicuíba, Bragança Paulista, Itaquaquecetuba, Suzano, Cotia, Praia Grande, Itapecerica da Serra, Jandira, Mauá, Franca, Guarujá, Limeira, Guaratinguetá, Piracicaba, Ferraz de Vasconcelos, Rio Claro, Franco da Rocha, Itapevi, Hortolândia, São Carlos, Arujá, Bertioga, Ubatuba, Ibiúna, São Roque, Santa Rita Do Passa Quatro, Sertãozinho, Araçatuba, Adamantina, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Sumaré, Monte Mor, Itu, Atibaia e Bebedouro.

