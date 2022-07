Volante simples com seis números foi preenchido de maneira online do município de Niterói; confira as dezenas sorteadas

Uma aposta simples realizada de maneira online desde a cidade de Niterói (RJ) foi a única premiada no concurso 2503 da Mega-Sena. O volante vencedor levou o prêmio de R$ 13,748 milhões. As dezenas seis dezenas sorteadas 03 - 14 – 16 – 38 – 43 – 45.

Outras 91 apostas acertaram cinco dezenas e, cada uma delas, levou o prêmio de R$ 32.808,29, segundo o site da Caixa Econômica Federal. Mais 5.194 apostas foram premiadas R$ 821,15, com 4 acertos. O concurso 2504 está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (27), e tem estimativa de pagar prêmio de R$ 3 milhões.

Para tentar a sorte

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante. Você pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.