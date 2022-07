Uma aposta de Caçapava do Sul acertou as seis dezenas da Mega-Sena e fatura o prêmio de R$ 24.271.229,51. Veja as seis dezenas do concurso 2.505 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (30).

43- 26- 05- 51 – 03 – 19

Outros 108 apostadores acertaram cinco números e dividiram um prêmio de R$ 32.693,92. 6.977 pessoas levaram R$ 722,97 na quadra da Mega-Sena. O próximo sorteio acontece no dia 2 de agosto, terça-feira.