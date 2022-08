A Mega-Sena sorteada neste sábado (6) não teve granhadores e o prêmio principal ficou aculmulado. No próximo concurso, a loteria deverá pagar R$ 8 milhões. Os números sorteados no concurso 2.508 foram: 41 – 45 – 48 – 51 – 53 – 58.

A quina saiu para 26 apostas, que vão ganhar cada uma R$ 71.728,72. Já a quadra teve 1.510 apostas ganhadoras, que vão receber cada R$ 1.764,37

Este foi o terceiro sorteio da Mega-Semana da Sorte, que ofereceu uma chance extra ao apostador, com três sorteios na semana: na terça (2), na quinta-feira (4) e no sábado (6). Caso apenas um apostador levasse o prêmio deste sábado e aplicasse o dinheiro na poupança, ele receberia R$ 21,8 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferisse investir no ramo de alimentos, o valor seria suficiente para montar 20 restaurantes, ao custo de R$ 150 mil cada um.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.