Sorteio da loteria da Caixa Econômica Federal, realizado no sábado (13), teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 13 - 25 - 32 - 44 – 57

Quatro apostas acertaram os seis números sorteados pela Mega-Sena ontem, sábado (13). O prêmio total do concurso 2.510 era de R$ 27 milhões. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 08 - 13 - 25 - 32 - 44 – 57. Os proprietários de cada um dos quatro volantes vencerdores leva para casa R$ 6.670.155,67. Outras 242 apostas ganhadoras levaram o prêmio de R$ 14.818,18 cada uma delas.

Segundo a organizadora das loterias, a Caixa Econômica Federal, os próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio estimado de R$ 3 milhões. O concurso 2.511 acontece na próxima quarta-feira (17). As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.