Segundo dados levantados pelo Núcleo de Inteligência de Mercado da CDL Cuiabá, junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o número de inadimplentes em Mato Grosso caiu ‐2,86% em julho de 2022, em relação a julho de 2021. O dado ficou abaixo da média da região Centro‐Oeste (4,80%) e abaixo da média nacional (8,70%).

Quando analisada somente a passagem de junho para julho, o número de devedores no Estado cresceu 2,20%, enquanto na região Centro-Oeste a variação foi de 0,64% e no nacional 0,96%.

“O brasileiro tem consumido mais em 2022 quando comparado com 2021, isso tem ocorrido em praticamente todos os Estados da Federação, principalmente em Mato Grosso, porém o que destoa o nosso Estado dos demais é justamente o crescimento das vendas alinhado com a redução da inadimplência, isso demonstra que o cenário econômico local tem conseguido se recuperar de forma mais acelerada do que o nacional, já que a inadimplência nacional tem apresentado índices bem mais elevados”, pontuou o superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja.

Sobre a abertura por faixa etária do devedor, as informações mostram que em julho o número com participação mais expressiva em Mato Grosso foi o da faixa de 30 a 39 anos com 26,27%. Esse dado ficou próximo do nacional, que apresentou o percentual de 24,03%. Quando a análise é realizada por sexo, Mato Grosso apresenta a maioria dos devedores sendo homens (54%), enquanto o nacional tem como maioria as mulheres (51)%.

Em julho de 2022, cada consumidor negativado do Estado devia, em média, R$ 4.049,53 na soma de todas as dívidas, já a média nacional soma R$ 3.638,22.

Os dados ainda mostram que 33,56% dos consumidores mato-grossenses tinham dívidas no valor de até R$ 500 contra 34,51% do nacional.

“Existe uma fatia de devedores alta com idade entre 30 a 39 anos, isso deve-se principalmente por ser uma faixa vinculada com a constituição de família, nessa faixa etária aparece muitos compromissos a pagar, tais como: colégio, supermercados, saúde, casa própria, veículo e dentre outros que quando não adquiridos com um bom planejamento pode afetar o compromisso de pagamento em dia das contas”, comentou Granja.

Evolução do número de dívidas

Em julho de 2022, o número de dívidas em atraso de moradores de Mato Grosso cresceu 1,86%, em relação a julho de 2021. O dado ficou abaixo da média da região Centro‐Oeste (11,63%) e abaixo da média nacional (16,50%). Na passagem de junho para julho, o número de dívidas no Estado cresceu 2,98%.

“Esse dado confirma o quanto Mato Grosso tem se apresentado em um patamar mais positivo. O mato-grossense tem equilibrado melhor as suas finanças, isso deve-se as oportunidades que o Estado proporciona, porém, também o próprio comportamento do consumidor que tem buscado comprar mais a vista e, quando parcelado, tem tentado evitar compras com muitas parcelas”.

Número de dívidas em atraso

O setor com participação mais expressiva do número de dívidas em julho no Estado foram os Bancos, com 42,22% do total delas, seguido pelo comércio (29,76%), água e luz (15,59%).

“Só para termos um comparativo, água e luz no último ano chegou a representar 19,6% do total das dívidas, essa redução atual demonstra melhor capacidade de pagamento das pessoas. Apesar da inflação que afeta diretamente o poder de compra do cidadão, o número de pessoas com acesso à renda tem aumentado. Agora um ponto que precisa ser trabalhado é justamente a quantidade de dívidas com os bancos, isso deve-se principalmente à falta de planejamento financeiro quanto ao uso do cartão de crédito”, explicou o superintendente.

Número médio de dívidas por devedores

Em julho de 2022, cada consumidor inadimplente em Mato Grosso tinha em média 2,003 dívidas em atraso. O número ficou acima da média da região Centro‐Oeste (1,991 dívidas por pessoa inadimplente) e acima da média nacional registrada no mês (1,926 dívidas para cada pessoa inadimplente).

No País, o SPC Brasil estima que em julho de 2022 havia 63,27 milhões de consumidores pessoas físicas negativadas, já em Mato Grosso o número ficou próximo de 1,081 milhão de consumidores.