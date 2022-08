Parcela de R$ 600 será paga nesta segunda-feira aos beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 0

O pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 de agosto termina nesta segunda-feira (22). O calendário do benefício foi antecipado neste mês e começou no último dia 9 para um total de 20,2 milhões de pessoas. O Auxílio Gás, que contempla 5,6 milhões de famílias, também termina hoje.

Os beneficiados de hoje são aqueles com NIS (Número de Identificação Social) final 0. Segundo o Ministério da Cidadania, o próximo pagamento serguirá o calendário oficial, previsto para começar em 19 de setembro.

O valor é depositado diretamente na conta e pode ser movimentar pelo aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir até uma agência para realizar o saque. Além disso, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code.

As famílias também podem realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nos canais lotéricos. Quem recebe o pagamento por meio de cartão pode manter o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes, bem como pelas agências da Caixa.

Neste mês, o Auxílio Brasil passou de R$ 400 para R$ 600, assim como o Auxílio Gás, pago bimestralmente, que teve aumento de 50% e chegou ao valor de R$ 110.

O aumento dos valores e do número de beneficiários faz parte da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Benefícios Sociais, promulgada pelo Congresso Nacional. A medida autoriza o governo federal a gastar R$ 41,2 bilhões para conceder benefícios sociais apenas até o fim do ano.

A PEC concedeu também um auxílio financeiro a caminhoneiros e taxistas. De acordo com o Ministério da Cidadania, o programa de transferência de renda vai garantir os R$ 600 até dezembro.

Quem tem direito?

Para receber o Auxílio Brasil, as famílias precisam atender a critérios de elegibilidade e ter os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único) nos últimos 24 meses. Além disso, é preciso que não haja divergência entre as informações declaradas no cadastro e as que estão em outras bases de dados do governo federal.

Para a inclusão no programa, o principal critério é a renda mensal calculada por pessoa da família, que corresponde à soma de quanto cada integrante ganha por mês, dividida pelo número de pessoas que moram na casa.

• Se a renda mensal por pessoa for de até R$ 105 (situação de extrema pobreza), a entrada no programa poderá acontecer mesmo se a família não tiver crianças nem adolescentes.

• Se a renda por pessoa for de R$ 105,01 a R$ 210 (situação de pobreza), a entrada só será permitida se a família tiver, em sua composição, gestantes, crianças ou adolescentes.

Quem está em uma dessas situações, mas ainda não fez a inscrição no CadÚnico, precisa se inscrever e aguardar a análise informatizada, que avalia todas as regras do programa. A seleção é realizada de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil, por meio do Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão).

Confira o calendário do Auxílio Brasil e Auxílio Gás



NIS final 1 – 09 de agosto

NIS final 2 – 10 de agosto

NIS final 3 – 11 de agosto

NIS final 4 – 12 de agosto

NIS final 5 – 15 de agosto

NIS final 6 – 16 de agosto

NIS final 7 – 17 de agosto

NIS final 8 – 18 de agosto

NIS final 9 – 19 de agosto

NIS final 0 – 22 de agosto

Próximo calendário do Auxílio Brasil

NIS final 1 – 19 de setembro

NIS final 2 – 20 de setembro

NIS final 3 – 21 de setembro

NIS final 4 – 22 de setembro

NIS final 5 – 23 de setembro

NIS final 6 – 26 de setembro

NIS final 7 – 27 de setembro

NIS final 8 – 28 de setembro

NIS final 9 – 29 de setembro

NIS final 0 – 30 de setembro