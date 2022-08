SAD/MS coloca à venda 160 lotes de veículos e sucatas. Lance inicial para motos começa em R$ 700

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul (SAD/MS), por intermédio da Superintendência de Gestão de Compras e Materiais, encerra na próxima terça-feira (23.08) leilão público eletrônico (exclusivamente via Internet) que coloca à venda 160 lotes de veículos e sucatas. As sucatas trazem a possibilidade de reutilização de peças, enquanto os demais lotes permitem o uso do conjunto para circulação.

Dentre os lotes de automóveis, o menor lance inicial é o de número 60: R$ 1 mil para um Renault Logan AUT/16 2009/2009. Entre as motos os valores partem de R$ 700, caso do lote 115: uma moto Honda/CG 125 Titan KS 2000/2000.

Os interessados em participar devem efetuar lance via plataforma da Casa de Leilões – www.casadeleilões.com.br. O fechamento do pregão, a cargo do leiloeiro Tarcílio Leite, acontece na terça-feira, 23.08 a partir das 13 horas (horário de MS). O edital com as informações completas pode ser visualizado também via Internet pelo link https://www.casadeleiloes.com.br/envios/leiloes_edital13740.pdf, assim como as fotos de todos os lotes: https://www.casadeleiloes.com.br/leilao/sad-ms-de-governo-do-estado-de-mato-grosso-do-sul/13913

Esclarecimentos podem ser obtidos junto à equipe leiloeira pelo fone (67) 3363-7000 ou pelo e-mail: [email protected]. A organização permite a visitação até a próxima segunda-feira (exceto sábado e domingo) das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas (horário MS). Confira abaixo a distribuição dos lotes e respectivos endereços para visitação:

a) Lotes 1 ao 109; 113 ao 115 e lote 159: Depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial/SUPAT/SAD. Rua Paracatu, lado ímpar, esquina com a Rua Jaboatão, s/n, Bairro Silvia Regina, Campo Grande, MS.

b) Lote 110: Policia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul – PMA. Rua Lino Felix n. 174 Jardim Veraneio, Campo Grande, MS.

c) Lotes 111 e 112: Policia Militar de Mato Grosso do Sul - Centro de Suprimento e Manutenção (CSP/PMMS). Avenida Senador Filinto Muller, n. 2.432, Vila Ipiranga, Campo Grande, MS.

d) Lotes 158 e 116 à 130: Secretaria de Estado de Saúde/MS - Coordenação de Gestão de Serviço Material e Transporte (GAP/CGSMT/SES). Rua Araçá n.1.495, Morada Verde, Campo Grande, MS.

e) Lotes 131, 132, 160 e 134 ao 153: Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO/MS). Avenida Fillinto Muller, n.1146, Vila Ipiranga, Campo Grande, MS.

f) Lotes 133 e 154 ao 157: Casa de Leilões. Rua Jaboatão n.271, Jardim das Reginas, Campo Grande, MS.