Com rótulos e formatos parecidos aos originais, as mercadorias ocupam os mesmos espaços nas prateleiras dos supermercados e é preciso estar atento ao que parece, mas não é

A queda do poder aquisitivo das pessoas somada à alta da inflação impulsionam o desenvolvimento de produtos de baixo custo, como os similares. Mas o que era para ser uma adaptação mercadológica, pode virar uma armadilha para o consumidor. Com a experiência de 11 anos de docência universitária, o nutricionista Bruno Morais não rechaça a alternativa de uma marca paralela para aplacar a fome das pessoas, mas ele reprova a indução ao erro e frisa que é necessário atentar para o que se leva para casa.

"Então se você está atrás de leite leia no rótulo o que realmente ele é. Em relação aos itens básicos da cesta básica, a gente não tem enfrentado muitos problemas porque o arroz e o feijão não têm outras formas ainda mais industrializadas do que eles já são" afirmou o professor, que coordena o curso de Nutrição da Universidade da Amazônia (Unama).

A eventual confusão com a oferta de tantos produtos e subprodutos nas prateleiras, conforme explica o nutricionista, tem provocado ações dos órgãos de Defesa do Consumidor. Na última quarta-feira (24), o jornal O Estado de S. Paulo noticiou que o Procon paulista aperta o cerco contra a indústria alimentícia.

Layout semelhante

O órgão paulista tem pedido explicações às empresas sobre o layout semelhante das embalagens para produtos com composição diferente. Na prática, atraído por um preço entre 30% e 40% menor do que o produto de referência, o consumidor pode levar para casa "bebida láctea" em vez de leite. A confusão pode se repetir no leite condensado, trocado pela "mistura láctea condensada de leite e soro de leite".No caso do requeijão, aparece nas prateleiras a "mistura de requeijão e amido". O leite em pó pode ser confundido com o "composto lácteo", enquanto o creme de leite pode ser trocado pela "mistura de leite, soro de leite, creme de leite e até gordura vegetal".

