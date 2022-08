Valor do quarto lote será depositado na conta bancária ou por transferido por meio de Pix, como indicado na declaração

A Receita Federal libera nesta quarta-feira (31) o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Serão beneficiados 4.462.564 contribuintes, no valor total de R$ 6 bilhões.

VEJA SE VOCÊ ESTÁ NO 4º LOTE DE RESTITUIÇÃO DO IR

O pagamento será depositado ou transferido via Pix, conforme solicitado na declaração. Os contribuintes presentes nesse lote receberão a restituição com acréscimo, referente à variação mensal da taxa Selic em relação ao valor indicado no momento da entrega do documento. A correção será de 3,05%

Quem não constar ainda neste quarto lote poderá ser beneficiado no último lote, em 30 de setembro. Aqueles que não forem contemplados em nenhum dos lotes provavelmente caíram na malha fina e terão de acertar as contas com o Leão.

Como consultar



Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, o que permite uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte poderá efetuar a retificação, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente em suas bases informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Como é feito o pagamento



O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço https://www.bb.com.br/irpf ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele poderá requerer o saldo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária".

Calendário da restituição do IR 2022

1º lote: 31 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 29 de julho (já pago)

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Contribuintes



O quarto lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Do total, R$ 265.909.045,61 são de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 7.855 idosos acima de 80 anos, 60.575 entre 60 e 79 anos, 5.514 com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, e 25.854 cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 4.362.766 não prioritários que entregaram a declaração até o dia 30 de maio deste ano.