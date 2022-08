Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique na poupança, ele receberá R$ 310 mil de rendimento no primeiro mês

A Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões nesta quarta-feira (31). Com o prêmio acumulado há quatro rodadas, o sorteio do concurso 2.515 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

No último concurso, os números sorteados foram: 05 - 15 - 24 - 34 - 45 - 52.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique na poupança, ele receberá R$ 310 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor será suficiente para comprar 50 casas ao custo de R$ 840 mil cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal e no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.