O que é?

Ser independente financeiramente é usufruir da vida podendo escolher com o que trabalhar e quais atividades desenvolver.

Estar de bem com suas finanças e ver os objetivos financeiros serem alcançados ao longo dos anos é sinônimo de liberdade.

Para se organizar e alcançar a independência financeira é necessário fazer um planejamento financeiro, manter a disciplina e focar nos objetivos financeiros.

É possível ser independente financeiramente?

Listamos três dicas para que você começar e alcançar a sua independência financeira:

1 – Fazer o diagnóstico financeiro pessoal

O primeiro passo é fazer um levantamento das rendas e despesas familiares, assim terá clareza da real situação financeira, para que seja possível fazer ajustes.

2 – Tenha o hábito de realizar o controle financeiro pessoal

Geralmente, o controle financeiro pessoal não está na lista de prioridades da maioria das pessoas, mas manter esse hábito em dia é essencial para não ter surpresas no final do mês. Para isso, separe os extratos da sua conta corrente e dos cartões de crédito e comece a controlar suas rendas e despesas.

3 – Tenha objetivos bem definidos

Esses objetivos podem ser classificados nos seguintes prazos:

Curto: para compra eletrônico ou uma viagem de férias;

Médio: para comprar carro ou uma reforma na casa;

Longo prazo: para ter independência financeira.

Quando os objetivos não estão definidos, as chances de gastar mais do que deveria e desviar do plano são grandes.