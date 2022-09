Segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), cerca de 60 milhões de pessoas pretendem fazer compras no comércio e no setor de serviços para o mundial de futebol, injetando R$ 20,3 bilhões na economia brasileira.

Além disso, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima um crescimento nominal de 7,9% em relação ao faturamento de 2014, ano em que o Brasil foi sede da Copa.