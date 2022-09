A cédula é a sétima da família do real, e a escolha da estampa de lobo-guará foi feita com base em uma pesquisa realizada em 2001

A nota de R$ 200 completa dois anos em circulação nesta sexta-feira (2). A cédula foi criada no primeiro ano da pandemia de Covid-19, com o aumento da demanda por dinheiro em espécie, principalmente com o pagamento do auxílio emergencial a mais de 60 milhões de pessoas de baixa renda.

A circulação começou com a impressão de 450 milhões de notas. Atualmente, chegou a 107.870.772, segundo dados do Banco Central. A nota de R$ 200 leva a imagem do lobo-guará. As cores predominantes da cédula são cinza e sépia, e o formato é igual ao da cédula de R$ 20 (14,2 cm x 6,5 cm).

A cédula é a sétima da família do real, e a escolha da estampa de lobo-guará foi feita com base em uma pesquisa realizada em 2001. Na época, os dois animais mais votados para impressão foram a tartaruga marinha, usada na nota de R$ 2, e o mico-leão-dourado, na de R$ 20. O lobo-guará ficou em terceiro lugar.

As cédulas contêm oito elementos de segurança para evitar falsificações, que estão descritos em um site criado pelo Banco Central. Alguns deles são marca d'água, número escondido, alto-relevo, itens fluorescentes e fio de segurança .

As duas faces das novas cédulas foram equipadas com elementos fluorescentes, que ficam evidentes sob luz ultravioleta. No lado com o lobo-guará, além dos pequenos fios vermelhos e azuis, a numeração da cédula fica na cor amarela. Na face com a esfinge da República, o número 200 ganha destaque sob a luz ultravioleta