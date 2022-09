O aumento da temperatura no início da primavera ajuda na variedade de produtos mais em conta nas feiras e mercados

Com a chegada da primavera na próxima quinta-feira (22) e o aumento das temperaturas, algumas frutas, legumes e verduras devem ficar mais baratos, aliviando o bolso do consumidor. Além da melhora da produtividade em razão do clima, os produtos da estação também costumam ter mais de qualidade e serem mais saudáveis. Com a produção em alta, os produtos tendem a ficar mais baratos durante a safra, já que há um aumento de oferta.

O feirante Pedro Henrique Silva Rodrigues, de 23 anos, já notou mudanças em relação a uma fruta com safra na primavera. “O mamão estava um pouco escasso, estava muito caro uns dias atrás, mas agora o pessoal já está voltando a consumir. Na primavera, dá para aproveitar, porque fica com um preço bom, mesmo sendo verão o carro-chefe, a época em que há mais frutas de época”, destaca.

O clima do período é propício para a colheita de vários alimentos. "Agora o tempo melhora, a chuva, e o sol aumentam e o frio diminui. Aumenta a colheita, a produção aumenta. O consumo sobe tanto pelo preço, como pela qualidade", explica Alexandre de Paula Bicudo, 49, que tem uma banca de bananas, fruta da estação. "É o momento de comprar banana. Até voltar o inverno, você consegue comprar por um preço bom. Ainda não começou a cair o preço, mas esquentando já começa a abaixar", completa.