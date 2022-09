Pagamento é por meio de depósito em aplicativo. Cadastro para os dois auxílios podem ser feitos até o dia 10 de outubro

A Caixa Econômica Federal deposita neste sábado (24) o terceiro lote do benefício de R$ 1.000 a 287,9 mil taxistas e 341,4 mil caminhoneiros. O recurso total referente a setembro é de R$ 709 milhões.

Os valores serão creditados em conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito.

Caso o beneficiário não movimente a conta em até 90 dias, os recursos depositados serão recolhidos ao Tesouro Nacional.

Benefício Taxista

O Benefício Taxista, como o Benefício Caminhoneiro, prevê pagamento mensal de R$ 1 mil aos beneficiários entre agosto e dezembro de 2022.

Para os taxistas, o sistema permanece aberto para que os municípios enviem as informações de novos inscritos até o dia 10 de outubro. O próximo processamento das informações pela Dataprev, para identificação dos elegíveis, ocorrerá no período de 11 a 18 de outubro. O pagamento do quarto lote será no dia 22 de outubro.

"O valor e o total de parcelas do benefício poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite global disponível para o pagamento do auxílio", afirma o Ministério do Trabalo e Previdência.

Calendário do Benefício Taxista



• 1ª parcela – 16/8 (para cadastros enviados até 2/8)

• 2ª parcela – 16/8 (para cadastros enviados até 2/8)

• 1ª parcela – 30/8 (para cadastros enviados até 15/8)

• 2ª parcela – 30/8 (para cadastros enviados até 15/8)

• 3ª parcela – 24 de setembro

• 4ª parcela – 22 de outubro

• 5ª parcela – 26 de novembro

• 6ª parcela – 17 de dezembro

• Prefeituras têm até 10 de outubro para enviar cadastros

Benefício Caminhoneiro

Para os caminhoneiros, ainda é possível fazer a autodeclaração até as 18 horas do dia 10 de outubro para que, se atendidos os critérios, possam receber todas as parcelas do Benefício Caminhoneiro.

É necessário estar com cadastro ativo no RNTR-C (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas), da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), e operações de transporte registradas na ANTT em 2022 ou preencher a autodeclaração.

Na autodeclaração, o transportador autônomo de carga deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para recebimento do benefício e que está apto a realizar, de forma regular, transporte rodoviário de carga. Também será necessário informar o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

O próximo processamento das informações pela Dataprev, para identificação dos elegíveis, ocorrerá no período de 12 a 18 de outubro. O pagamento do quarto lote será no dia 22 de outubro.

Quem realizou a autodeclaração de 29/08 até 12/09, e atende aos demais critérios de concessão, receberá no dia 24/09 as três parcelas do benefício juntas.

Quem realizou a autodeclaração a partir 12/09 receberá em outubro a quarta parcela e as demais conforme cronograma de pagamento, não havendo recebimento de parcelas retroativas.

Confira o calendário do Benefício Caminhoneiro

9/8 - 1ª e 2ª parcelas (envio de dados ou autodeclaração até 22 de julho)

6/9 - 1ª e 2ª parcelas (autodeclaração até 29 de agosto)

24/9 - 1ª, 2ª e 3ª parcelas (autodeclaração até 12 de setembro) e 3ª parcela para os demais

22/10 - 4ª parcela

26/11 - 5ª parcela

17/12 - 6ª parcela

Considerando os três lotes pagos já são 360.712 caminhoneiros beneficiados. O volume total de recursos soma R$ 1,03 bilhão. No caso dos taxistas, foram pagos 297 mil taxistas, num total de R$ 877,3 milhões.

Pagamento

Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de 9 milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas. Além de poder realizar saques nas lotéricas, terminais de autoatendimento e nas agências da Caixa.

A Caixa orienta que os beneficiários atualizem o cadastro no aplicativo para aproveitar todos os serviços disponíveis. Os caminhoneiros e taxistas que tiverem dúvidas sobre o pagamento dos benefícios podem ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. As informações sobre o pagamento das parcelas também podem ser consultadas no Atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 111.