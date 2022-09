O prêmio principal do concurso 2.523 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (24), não teve ganhadores, e fica acumulado pela 13ª rodada consecutiva. Com isso, o valor para o próximo sorteio será de R$ 200 milhões. Os números sorteados foram os seguintes: 01 - 10 - 27 - 36 - 37 - 45

Os cinco acertos tiveram 294 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 44.862,56 cada. Já os quatro acertos saíram para 20.572 apostas, que levarão R$ 915,91 cada.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de 6 a 15 números do volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.