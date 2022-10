Educador financeiro do C6 Bank ensina como usar o prêmio para fazê-lo render pelo restante da vida

O prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 300 milhões. Se uma única pessoa acertar as seis dezenas que serão sorteadas neste sábado (1º) e aplicar o dinheiro, o prêmio poderá render até R$ 2,7 milhões por mês para o ganhador. O educador financeiro do C6 Bank, Liao Yu Chieh, mostra nas simulações abaixo quanto o prêmio da Mega-Sena renderia em diferentes aplicações

"Existem várias opções de investimento no mercado. Com esse montante todo, o ganhador precisa de ajuda especializada para diversificar os riscos e segurar uma boa renda para o resto da vida", diz Liao Yu Chieh, educador financeiro do C6 Bank

Com o cenário desafiador por conta da inflação global e guerra na Ucrânia, Liao afirma que o auxílio de uma instituição confiável ou de um profissional isento é fundamental para ajudar o novo milionário a organizar suas finanças

"Da mesma forma que você procura um bom médico quando a sua saúde física demanda atenção, um assessor de investimentos ou um planejador financeiro pessoal independente são necessários para perpetuar a sua saúde financeira", diz ele.