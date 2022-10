Após acumular 14 vezes seguidas, sorteio desde sábado (1º) pagou o maior valor regular da loteria

Duas apostas acertaram as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena ocorrido neste sábado (1º) e dividirão o prêmio de aproximadamente R$ 317,8 milhões. Cada um dos vencedores ficará com R$ R$ 158,9 milhões. Veja as dezenas sorteadas no concurdo 2.525: 04 - 13 - 21 - 26 - 47 - 51.

Outras 814 apostas acertaram cinco números, e vão receber R$ 33.910,24. A quadra teve 52.760 apostas ganhadoras, que terão direito a R$ 747,39.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista. O prêmio é o maior da história dos sorteios regulares da loteria, sem considerar a Mega-Sena da Virada e a correção monetária. Nos últimos 14 concursos da Mega-Sena não houve ganhador do prêmio principal, o que levou ao valor acumulado.

Para concorrer à Mega-Sena, basta ir a uma casa lotérica e marcar de seis a 15 números no volante. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números a pessoa marcar, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.