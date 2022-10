Com a antecipação, os depósitos do benefício de R$ 600 terão início na próxima terça-feira (11), e terminarão no dia 25, dias antes da realização do segundo turno, que acontecerá no dia 30 de outubro (veja no calendário abaixo). O calendário original previa pagamentos entre os dias 18 e 31 de outubro.

Datas de pagamento do Auxílio Brasil em 2022 Pagamentos são feitos de acordo com o número final do NIS do beneficiário