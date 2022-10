No último mês de setembro, foram vendidos 9.284 em Mato Grosso

A comercialização de veículos zero quilômetro, em Mato Grosso, apresentou em setembro crescimento de 19,38% no comparativo com o mesmo mês de 2021. O resultado positivo é decorrente da normalização dos estoques nas concessionárias do Estado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Em setembro de 2022, foram vendidos 9.284 veículos contra 7.777 verificados no mesmo mês do ano passado. Em relação a agosto de 2022, verifica-se equilíbrio diante das 9.287 unidades comercializadas.

Autos e comerciais leves somaram 3.788 no nono mês de 2022. Um recuo de 5,65% ante as 4.015 unidades de agosto, contudo, frente a setembro do ano passado, o crescimento é de 13,58%.

Caminhões somaram 460 unidades, queda de 7,26% em relação aos 496 comercializados em agosto e alta de 14,43% em setembro do ano anterior, quando 402 caminhões foram vendidos.

Motocicletas, por sua vez, registraram 3.914 unidades vendidas em setembro, alta de 17,54% no comparativo com as 3.330 de agosto e de 22,66% as 3.191 unidades do mês no ano passado.

"É nítido que estamos superando aquele buraco de perdas de negócios verificado no ano passado em decorrência da falta de suprimentos nas fábricas. Hoje, a maioria das marcas já está com estoque. Alguns modelos mais disponíveis que outros, mas independente disso não há falta de produto no mercado", pontua Paulo Boscolo, diretor-presidente da Fenabrave Regional Mato Grosso.

Conforme a Fenabrave, implementos agrícolas somam 611 unidades, queda de 24,66% ante agosto, e alta de 24,19% em relação a setembro do ano passado. Já as vendas de ônibus somaram 116 unidades, 4,92% a menos que em agosto e 241,18% a mais que no mesmo mês de 2021. É importante observar que o mercado de ônibus tem menor participação no volume de vendas. Já automóveis, comerciais leves e motocicletas são os dois segmentos com maior participação.

No acumulado do ano, as vendas de veículos zero quilômetro, em Mato Grosso, chegaram a 74.043 unidades, segundo a Fenabrave. O volume é 1,78% superior as 72.748 verificadas entre janeiro e setembro do ano passado.

"Nós temos praticamente um equilíbrio. Com isso, a gente pode imaginar mais três meses de crescimento e acreditamos que chegaremos bem perto da primeira expectativa de crescer até 5% neste ano, embora alguns segmentos apresentem recuo, como o de automóveis e comerciais leves", destaca Boscolo.

No acumulado do ano, as vendas de automóveis e comerciais leves somaram 31.733 unidades, 5,26% a menos que as 33.495 do período em 2021. Em contrapartida, as motocicletas registraram alta de 4,18% na comercialização, um salto de 26.856 unidades para 27.949.

Segmento de caminhões teve alta de 12,43%, de 3.290 unidades para 3.699. Já o de ônibus, registra 736 unidades neste ano contra 405 do ano passado.

Implementos rodoviários aumentou de 5.526 unidades para 6.321, aponta a Fenabrave.