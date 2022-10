A Prefeitura de Nova Guarita divulga a abertura de um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis alfabetizado ou fundamental e superior.

De acordo com o edital, serão preenchidas 17 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de Assistente Social (1); Assistente Social (escolar) (1); Psicólogo (1); Odontólogo (2); Motorista I Veículo Grande (4); Motorista de Ambulância (2); Recepcionista (1); Operador de Maquina (Pá Carregadeira e Retro Escavadeira) (1); Operador de Maquina Pesada (escavadeira hidráulica) (2); Operador de Trator de Pneus (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1).

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de níveis fundamental e superior, bem como registro no respectivo conselho de classe quando solicitado, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 30 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.225,00 a R$ 6.000,00 ao mês.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 24 de outubro de 2022 a 8 de novembro de 2022, em dias úteis na sede da Prefeitura de Nova Guarita, situada na Avenida dos Migrantes, s/n, Centro, no horário das 8h às 10h30 e das 14h às 16h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante a analise de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.