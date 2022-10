O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, está com vagas efetivas abertas para a contratação de 200 profissionais no Mato Grosso. As oportunidades estão distribuídas em seis lojas — sendo cinco na cidade de Cuiabá e uma no município de Várzea Grande. As vagas englobam diversos cargos, que vão desde os operacionais a auxiliares e fiscais.



"O Mato Grosso foi um dos primeiros estados onde o Atacadão se expandiu e, depois de tantos anos presentes na região, seguimos contribuindo para o desenvolvimento da economia local, apoiando o crescimento de microempreendedores e produtores, gerando empregos. Até o final do mês de outubro, estaremos contratando novos profissionais para integrar no nosso quadro de funcionários em duas cidades do estado”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.



Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ir presencialmente nas unidades do Atacadão de Cuiabá e Várzea Grande, com currículo e documentos em mãos às 9h. As dinâmicas serão realizadas diariamente. A marca também fará entrevistas no dia 25 de outubro durante a Feira da Empregabilidade da Unic, Universidade de Cuiabá, no Bloco D da unidade Beira Rio da faculdade. O evento acontecerá das 13h às 16h. Não há necessidade de experiência prévia para as vagas e os requisitos variam de acordo com as oportunidades.



O Atacadão oferece uma série de benefícios para seus colaboradores, sendo: assistência médica e odontológica, vale-transporte ou estacionamento, seguro de vida, refeição em restaurante local, premiação por resultados, parceria com Gympass, licenças maternidade e paternidade estendidas, auxílio-creche, kit enxoval para recém-nascido(a), cesta de Boas Festas, subsídio educacional, cartão Atacadão com vantagens exclusivas.



Vagas disponíveis:

Operador de caixa (70 vagas)

Repositor de Loja (50 vagas)

Repositor de Frios (6 vagas)

Repositor de HF (4 vagas)

Auxiliar de Depósito (15 vagas)

Auxiliar de Armazém (25 vagas)

Operador de Empilhadeira (5 vagas)

Fiscal de Prevenção (5 vagas)

Operador de Cartão (5 vagas)

Empacotador (15 vagas)



Serviço:

Endereços de unidades que estarão fazendo processos seletivos

Rodovia Emanuel Pinheiro, 155 - Jardim Florianópolis

Cuiabá, MT

CEP: 78055-799



Av. Oatomo Canavarros, S/N - Bela Vista

Cuiabá, MT

CEP: 78.050-568

Avenida Miguel Sútil, 7582 - Santa Rosa

Cuiabá, MT

CEP: 78048-800

Avenida XV de Novembro, 981 - Porto

Cuiabá, MT

CEP: 78020-300

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 7975 - Tijucal

Cuiabá, MT

CEP: 78080-300

Avenida Governador Júlio Campos, 5458 - Jardim Gloria

Várzea Grande, MT

CEP: 78140-400