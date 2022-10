Com auxílio do Sistema Nacional de Emprego, as empresas e indústrias de Alta Floresta buscam contratar 30 funcionários para atuar em 12 funções. Operador de caixa é a função mais procurada, com seis vagas.

Também são procurados para contratação imediata de repositores em supermercados, técnicos em segurança de trabalho, vendedores de comércio varejista, zeladores, estoquistas, auxiliares de estoque, camareiras de hotel, empacotadores a mão, auxiliares de linha de produção e vendedores pracistas.

Em Guarantã do Norte, são ofertadas 27 vagas de empregos em diversas áreas. São buscados analistas de marketing, armadores de estruturas metálicas, analistas de recursos humanos, camareiras de hotel, carpinteiros, cuidadores de idosos, empregados domésticos e mecânicos de manutenção de automóveis.